Rejtélyes támadásokat hajtott végre Ukrajna – Titokban olyan fegyvert kaphattak, ami még a rettegett HIMARS-nél is jobb

Az elmúlt napokban Ukrajna több csapást is mérhetett az oroszok által megszállt Donyeck megyei kikötővárosra, Mariupolra. Mivel a település az ukránoknak adott amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetők hatótávolságán kívül esik, elképzelhető, hogy már Kijev birtokában vannak a nagyobb hatótávolságú GLSDB amerikai rakéták.

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője osztotta meg Facebook-oldalán, hogy orosz és ukrán Telegram-csatornák szerint az ukrán haderő orosz logisztikai központokat, fegyver- és lőszerraktárakat támadott Mariupolban, mintegy 12–14 ilyen célpontot. Mivel Mariupol a HIMARS rakéta-sorozatvetők hatótávolságán kívül esik, Oroszország komoly tartalékokat halmozott ott föl. Azonban ha valóban megérkeztek a nagyobb hatótávolságú GLSDB rakéták, ahogy erre az eseményekből következtetni lehet, akkor az oroszok az ukránok által ellenőrzött területektől jóval távolabb lesznek kénytelenek tárolni lőszer- és fegyverkészleteiket.

Az Euromaidan Press néhány napja szintén arról írt, hogy

a Mariupolban észlelt robbanások arra utalnak, hogy Ukrajna már képes távolsági csapásokat mérni.

Két csapás az Iljics gyárnál lévő orosz katonai bázisra irányult, egy pedig egy orosz lőszerraktárra a reptér közelében. Ezenkívül több másik robbanásról is érkezett jelentés. A Kyiv Post szintén beszámolt a robbanásokról, melyek február 21. és 23. között történtek.

Mariupol jelenleg 80 kilométerre fekszik a frontvonaltól, a HIMARS Ukrajnának átadott típusa viszont 70 kilométeres hatótávolságú, így az egyik lehetséges magyarázat az, hogy Ukrajna már megkapta a 150 kilométeres hatótávolságú GLSDB rakétákat. Washington korábban jelezte, hogy hajlandó ilyeneket szállítani, de a közmegegyezés az volt, hogy június előtt ezeket Ukrajna nem fogja tudni bevetni.

A The Drive szerint azonban más magyarázat is lehetséges. A támadásokat végrehajthatta a szovjet Szmercsen alapuló, de ukrán gyártmányú Vilha–M rakéta-sorozatvető rendszer, amely szintén irányított rakétákat lő ki, de a HIMARS-rakétákkal szemben ezek nem GPS-alapú irányítással működnek. Emellett Ukrajna kamikaze drónokkal is végrehajthatta a támadásokat, ahogy valószínűleg ukrán kamikaze drónok Oroszország területén is rendszeresen támadásokat hajtanak végre.

