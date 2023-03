Elkezdődött? Kivonják az egyik leghíresebb ukrán elit alakulatot Bahmut poklából

Robert Iosifovich Brovdi, kárpátaljai származású ukrán katona (hívójele: „Magyar”) péntek reggel a közel fél éve ostromlott Bahmut városából jelentkezett be szokásos napi videóüzenetére. A Telegram üzenetküldő alkalmazásban feltöltött videójában közölte, március 2-án egysége parancsot kapott a település elhagyására.

Ma, március 2-án, az éjszaka közepén, a „Magyarok madarai” egység harci parancsot kapott. A parancs értelmében azonnal el kell hagynunk Bahmutot és a frontvonal egy másik szakaszára kell utaznunk

– mondta „Magyar” rövid videóüzenetében.

A Ukrainian Soldier from the Madjar Bird Division that claims to currently be in the City of Bakhmut stated in a Video today that they have been Ordered to Withdraw from Bakhmut beginning on March 2nd so that they may be Redeployed to a different Combat Zone. pic.twitter.com/4jFTjN3IzU