Friss amerikai jelentés érkezett: elszámították magukat az oroszok Bahmutnál?

Az ISW úgy látja, hogy

Oroszország lassú és fokozatos előrenyomulása nem utal arra, hogy hamarosan bekerítenék Bahmutot, még kevésbé arra, hogy frontális támadással elfoglalják.

A jelentés szerint az oroszoknak sikerült elég közel nyomulniuk az északkeleti kritikus szárazföldi kommunikációs vonalakhoz ahhoz, hogy veszélyeztessék az ukrán kivonulási útvonalakat Bahmutból.

Arra is rámutatnak, hogy az oroszok talán valóban be akarták keríteni az ukrán erőket Bahmutban, de az ukrán parancsnokság jelezte, hogy valószínűleg inkább visszavonul, minthogy megkockáztassa a bekerítést. Az ISW értékelése is arra számít, hogy az ukrán erők inkább visszavonulnak, mint hogy bekerítsék őket, sőt, szerintük az ukránok még mindig képesek lehetnek megtartani állásaikat Bahmutban, ha úgy döntenek, hogy maradnak.

Az ukrán parancsnokok értékelései annak kockázatáról, hogy elveszítik a hozzáférést az alapvető visszavonulási útvonalakhoz, valószínűleg meghatározzák majd az ukránok döntését a maradásról vagy a visszavonulásról – teszik hozzá Twitter posztjukban.

NEW: forces appear to have secured a sufficient positional advantage to conduct a turning movement against parts of but have not yet forced forces to withdraw and will not likely be able to encircle the city soon.(Corrects earlier tweet that #Russian