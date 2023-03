Egyre kétségbeesettebbek az orosz csapatok, konfliktusok az ukrán vezetésben – Háborús híreink hétfőn

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet vasárnap is közzétette szokásos harctéri jelentését, melyben azt írja, az ukrán erők valószínűleg korlátozott visszavonulást hajtanak végre Kelet-Bahmutból, miközben továbbra is nagy veszteségeket okoznak az orosz erőknek. Az orosz támadás hamarosan kifulladhat, akár sikerül bevenni a várost, akár nem, ez pedig megteremtheti a feltételeket egy sikeres ukrán ellentámadáshoz.