Megkérdőjelezhetetlen győzelmet aratott Moszkva az eheti sufnituning versenyen

A fotón egy szovjet gyártmányú MT-LB páncélozott szállító harcjármű látható. Az MT-LB a világ egyik legnagyobb számban gyártott PSZH-ja, számos típusváltozata áll szolgálatban Oroszországban, azt a szörnyeteg azonban, amit most összeeszkábáltak valóban példátlan.

The state of the Russian defense industry in one video. #Ukraine