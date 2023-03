Saját végzetükbe csalja Ukrajna az oroszokat? – Bahmutnál ismételheti meg magát a történelem

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet vasárnap is közzétette szokásos harctéri jelentését , melyben azt írja, az ukrán erők valószínűleg korlátozott visszavonulást hajtanak végre Kelet-Bahmutból, miközben továbbra is nagy veszteségeket okoznak az orosz erőknek. Az orosz támadás hamarosan kifulladhat, akár sikerül bevenni a várost, akár nem, ez pedig megteremtheti a feltételeket egy sikeres ukrán ellentámadáshoz.

Cseles ukrán visszavonulás Bahmutból?

Bár az már látszik, hogy az ukránok taktikai visszavonulást hajtanak végre Bahmutból, az még kérdéses, hogy szándékukban áll-e a Donyeck megyei városból történő teljes kivonulás. Pénteken videófelvételek alapján az ukrán erők fölrobbantottak egy vasúti hidat, ami arra utalhat, hogy valószínűleg visszavonulnak a Bahmutka folyó keleti partján lévő állásaikból.

Orosz jelentések szerint már elfoglalták Bahmut keleti, északi és déli részét, miközben egy nyilatkozó ukrán katona azt mondta, az oroszoknak még nem sikerült áttörniük a Bahmutka folyón Bahmut középső részébe.

Az ISW szerint

Bahmut ukrán védelme stratégiailag megalapozott, mivel az oroszoknak jelentős ember- és eszközveszteségeik vannak, miközben az ukrán erők nem szenvednek túlzott veszteségeket.

Az ukránok valószínűleg nem fognak egy lépésben visszavonulni Bahmutból, hanem fokozatos visszavonulást folytatnak, miközben tovább küzdenek, hogy a városi hadviseléssel kimerítsék az oroszokat.

NEW: forces may be conducting a limited fighting withdrawal in eastern & are continuing to inflict high casualties against advancing forces, but it is still too early to assess Ukrainian intentions concerning a complete withdrawal from the city. 1/6 #Ukrainian — ISW (@TheStudyofWar) March 6, 2023

Bahmut központja a Bahmutka folyótól nyugatra található, és ha az oroszoknak nem sikerül ezt kikerülve nyugat felé vonulniuk, ezen a területen kell majd harcolniuk. Ezek a területi körülmények előnyösek lehetnek az ukránok számára, amennyiben tartani tudják a Hromovébe (Bahmuttól északnyugatra fekvő település) vezető vonalat.

A Hromove, illetve a T0504-es országút körüli ukrán védelmi állások arra kényszeríthetik az orosz erőket, hogy Bahmut városias központján keresztül törjenek előre, ami jelentős késedelmet és veszteségeket okozhat nekik, és fölgyorsíthatja az orosz offenzíva kimerülését.

A bahmuti városi hadviselés tehát tovább gyengítheti a már így is kimerült orosz erőket, hasonlóan ahhoz, ahogy tavaly nyáron Szeverodonyeck és Liszicsanszk orosz bevétele – ideiglenesen – véget vetett a donyecki és luhanszki orosz offenzívának

– vélik az ISW elemzői.

Kifulladhat az orosz offenzíva?

Az orosz erőfeszítések lassúságát látva már a háborúpárti orosz katonai bloggerek is visszavettek az orosz haderő eredményeit illető elvárásokból. Az ISW szerint azonban még ezek az elvárások is túlzottak, ugyanis az orosz erőknek jelenleg nincs elegendő emberük és felszerelésük ahhoz, hogy fenntartsák a Szlovjanszk és Kramatorszk felé irányuló offenzív műveleteiket. Donyeck megye teljes elfoglalásához pedig évek kellenének – ahogy nemrég Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér is két évre tette a teljes Donbasz elfoglalását. Oroszországnak lényegesen több katonát kellene mozgósítania és át kellene alakítania a hadiipart, hogy erre képes legyen.

A Bahmut elfoglalására irányuló orosz offenzíva valószínűleg ki fog merülni, akár sikerül elfoglalni a várost, akár nem. Az orosz haderő valószínűleg hónapokig küszködni fog, hogy fönntartsa a további támadó műveleteket. A bahmuti offenzíva tetőzése lehetővé teheti az ukrán erők számára, hogy visszaszerezzék a harctéri kezdeményezést és ellentámadást indítsanak

– véli az ISW.

Elsewhere in Oblast, Russian forces continued to conduct ground attacks near and on the western outskirts of Donetsk City. A source claimed that Russian forces advanced to Pervomaiske, 8km northwest of Donetsk City. #Donetsk — ISW (@TheStudyofWar) March 6, 2023

A jelenlegi személyi és felszerelési korlátok miatt valószínűtlen, hogy az elkövetkező hónapokban az oroszok a bahmutihoz hasonló támadást indítsanak. A Kremlnek újabb mozgósítást kellene meghirdetnie, hogy pótolni tudja az elszenvedett jelentős veszteségeket. Miközben Vlagyimir Putyin január óta halogatja egy második mozgósítás bejelentését, a Wagner csoport állítólag mintegy 30 orosz városban állított föl toborzóközpontokat. Ezek a mozgósítások azonban csak hónapok múlva vezethetnek eredményre, addig is az ukránoknak alkalmuk lesz visszaszerezni a kezdeményezést.

Az oroszok bizonyára az elkövetkező hónapokban is jelentősen támaszkodni fognak az irreguláris alakulatokra, azonban ezek is emberhiánnyal küzdenek. A harcokban oroszlánrészt vállaló Wagner csoport 40–50 ezer elítéltet toborozhatott, de ezek nagy része már odaveszett, így most már a legképzettebb zsoldosok harcolnak Bahmutban. Nem tudni, hogy a bahmuti harcok kifulladása után mennyire lesznek még harcképesek a Wagner-erők.

Hogyan tovább?

Az ISW értékelése szerint az oroszok előtt Bahmut elfoglalása után két támadási lehetőség áll: vagy a T0504-es országút mentén Konsztantnyivka felé haladnak tovább, vagy az E40-es országúton Szlovjasznk felé. Az oroszoknak valószínűleg választani kellene a két lehetőség között, ugyanis nagyon erős ukrán erődítések vannak mindkét irányba, ami nagy veszteségeket okozhat az oroszoknak egy előretörés során.

Végső soron két választási lehetősége van az oroszoknak: tovább támadnak valamelyik irányba, vagy pihennek és rendezik soraikat. Utóbbi azonban kedvező lehetőségeket teremt egy ukrán ellentámadáshoz.

Az ISW értékelése szerint a vuhledari orosz offenzíva kifulladt, és nem világos, hogy az orosz erők kívánják-e folytatni a támadó műveleteket. De még ha folytatódna is a vuhledari offenzíva, nagyon valószínűtlen, hogy segíteni tudná a többi Donyeck megyei műveletet.

Eastern : Oblast: forces continued to conduct limited ground attacks northwest and south of on March 5. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) March 6, 2023

Nemcsak Vuhledarnál rekedtek meg az oroszok, hanem a luhanszki offenzíva is kifulladt. Ezek, illetve a bahmuti harcok tetőzése szilárd feltételeket teremthetnek egy ukrán ellentámadáshoz – vélik az ISW elemzői.

Bár az oroszok február 8-án visszavették a kezdeményezést az ukrajnai fronton, ezt nem tudták kihasználni, és nem tudtak hadműveleti szempontból jelentős előnyöket biztosítaniuk maguknak. A támadások megrekedése miatt az elkövetkező hónapokban az oroszok valószínűleg el fogják veszíteni a műveleti kezdeményezést, súlyos emberveszteségeik pedig segíthetik egy ukrán ellentámadás sikerét.

Az oroszok esetleges bahmuti győzelme tehát pürrhoszi győzelemmé válhat: a tavalyi sikeres ukrán ellentámadás is néhány héttel azután indult meg, hogy Oroszország nagy nehézségek árán győzelmet hirdetett Szeverodonyeckben és Liszicsanszkban.

Címlapkép: Ukrán erők Bahmutnál 2023. március 4-én. John Moore/Getty Images