Szivárognak a videók: fejvesztett menekülésbe csapott át az ukrán visszavonulás?

Szaporodnak a közösségi médiában az olyan felvételek, amelyek arra utalnak, hogy az ukrán fegyveres erők Bahmutból történő visszavonulása egyáltalán nem halad zökkenőmenőmentesen. Az oroszpárti Twitter-felhasználók által megosztott felvételek között található gyalogos menekülés és megsemmisülő konvoj is. Az ukrán fegyveres erők és elemzők szerint viszont nincs szó a térségben fejvesztett menekülésről és sietős visszavonulásról, a videókban szereplő esetek elszigeteltek lehetnek.

Az ukrán hadvezetést korábban sokan bírálták amiatt, hogy nem adta fel a szinte semmilyen stratégiai előnnyel nem járó települést, és vonult vissza a sokkal jobban védhető állásaikba, köztük három, szinte erődítménnyé alakított városba (Konsztantinyivka, Szlavjanszk és Kramatorszk).

Pénteken kezdtek terjedni a hírek arról, hogy Ukrajna végül úgy döntött, kivonja a csapatait a több mint fél éve ostromlott és szinte teljesen bekerített Bahmut városából. A visszavonulásról kikerülő felvételek alapján úgy tűnik, ez egyáltalán nem megy zökkenőmentesen.

A közösségi médiában megtalálható, csak erős idegzetűeknek ajánlott felvételen egy Bahmutból visszavonuló ukrán katonai konvoj megsemmisülése látható. Az ukrán kézen maradt, egyes helyeken állítólag mindössze tíz kilométer széles területet az orosz tüzérség könnyedén képes tűz alatt tartani, érzékeny veszteségeket okozva a visszavonuló ukrán erőknek.

Az ukrán katonák orosz tüzérségtől való rettegését alátámaszthatja az alábbi videó is, amin látható, hogy szinte elemi félelem lesz úrrá az ukrán katonákon, ahogy visszavonulás közben megállnak összeszedni a sebesülteket.

️The withdrawal from Bakhmut:Soldiers of the armed forces of Ukraine evacuate wounded fighters through the makeshift mud road that leads to Chasiv Yar. pic.twitter.com/pxIuZ3sWqo — War (Monitor) March 5, 2023

Úgy tűnik egyes kisebb csoportok meg sem várják a szállítójárművek érkezését, és gyalog/futva vágnak neki a visszavonulásnak, mint ahogy az alábbi videókon is látszik:

Ukrainian soldiers retreating and fleeing the frontline. Or maybe theyre just going for a morning jog pic.twitter.com/CMIqQcDM3Q — LogKa (@LogKa11) March 5, 2023

More retreating from Artyomovsk. These men are scarred for life because there government views them as a means to garner more western aid. pic.twitter.com/rnSrxaNTvZ — Donbass (Devushka) March 3, 2023

Az ukrán fegyveres erők és elemzők szerint szó sincs a térségben fejvesztett menekülésről és sietős visszavonulásról, a fentebb részletezett esetek pedig elszigeteltek lehetnek. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai védelmi elemzőintézet vasárnapi jelentése szerint az ukránok még mindig képesek lehetnek megtartani állásaikat Bahmutban, ha úgy döntenek, hogy maradnak. A jelentés szerint az oroszoknak sikerült elég közel nyomulniuk az északkeleti kritikus szárazföldi kommunikációs vonalakhoz ahhoz, hogy veszélyeztessék az ukrán kivonulási útvonalakat Bahmutból, ez indokolhatja az ukrán erők esetleges visszavonulását.

