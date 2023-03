Megkaparintották az ukránok az első orosz „Armatát” – Valószínűleg nem pont erre számítottak

A fotót a feltöltő Twitter fiók szerint valahol a Herszoni fronton készítették, a növényzetből ítélve valószínűleg kora ősszel.

A képen a háborúban használt legelavultabb orosz harckocsi, egy T-62-es látható, melyet az ukrán katonák zsákmányként szereztek.

When you get sent a T-62 but have to pretend its an Armata. This one captured in Kherson.UK intel informs that even the 1st GTA (RuAF's premier tank force) could be equipped with T-62s to make up for losses. 1GTA had previously been due to receive T-14 Armata tanks from 2021. https://t.co/T9EJBLirZ5