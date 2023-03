Szivárognak a részletek: Moszkvára is veszélyes ballisztikus rakétarendszert tesztelhetett Ukrajna

Múlt hét szombaton ukrán fegyveres erők légicsapást intéztek a Krím-félszigeten található Gvardejszkoje település melletti orosz légibázis ellen. Az orosz állami média aznapi beszámolója szerint a légvédelmi erők sikeresen akadályozták meg, hogy az ukránok által használt Tu-141-es drón célba érjen. A Tu-141 egy szovjet fejlesztésű, nagy hatótávolságú felderítő drón, amelyből korábban az ukránok több példányt átalakítottak, robbanótöltettel láttak el, majd azokat mélyen az orosz frontvonal mögötti támadások során használtak fel – többek között az Engels 2 légibázis ellen.

A mostani támadással kapcsolatban azonban egyre több orosz katonai szakértő utal arra, hogy

az ukránok egy Hrim-2/Grom-2/OTRK Szapszan nagy hatótávolságú rakétarendszert vetettek be.

OTRK Grom-2 Operational-Tactical Missile System Hrim is a Ukrainian short-range ballistic missile system Capable of hitting targets at a distance of up to 500kmCan now reach occupied Crimea Glory to War #UkraineRussiaWar