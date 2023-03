Gyorsan törnek előre az oroszok Bahmutban - Itt van 3 friss térkép a frontvonalról

Úgy néz ki, hogy Bahmut keleti részének javát elfoglalták az oroszok, közben déli irányból is törnek előre a városban. Nézzük meg pár friss térképet a városban dúló harcokról.

Azt nagyjából már az ukránok is elismerik, hogy Bahmut keleti része elesett, az oroszok eljutottak pár napja a Bahmutka folyóhoz.

Azt is tudni lehet, hogy az oroszok megindultak a város déli irányából, az elfoglalt területek mértéke azonban változik attól függően, hogy kinek a térképét nézzük.

Az aránylag objektívnek mondható War Mapper szerint az orosz haderő (és a Wagner-csoport) a Bahmutkával párhuzamosan nyomul előre a város déli részében, de még nem alakítottak ki a térség felett egyértelmű irányítást.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut. made further advances in the south of the city.

Orosz térképek szerint viszont a Wagner átkelt a Bahmutkán és több utcát is elfoglalt a város déli részében, illetve északon is megindultak, elfoglalva az Ilinovka negyedet.

Current situation in Bakhmut: From the northern axis Wagner PMC troops took full control over Ilinovka district while from the southern axis the troops managed to cross the Bakhmutka river and took significant parts of Khokholya and Sadova streets.

Ukrán térképek szerint a város keleti részét valóban a Wagner irányítja, az északi és déli részeken pedig, bár megtörtént az orosz betörés, a harcok még mindig dúlnak, egyértelmű győztes nélkül.

Today footage reconfirmed our initial report that still controls the Khromove crossing. Despite having blown up the regular road, the AFU created an alternative passage. North of Opytne, Russians are pushing. The same goes for Bakhmut cemetary area. No changes on the map so far

Az ISW legfrissebb elemzésében az olvasható, hogy azért törtek gyorsan előre az oroszok Bahmut keleti részében, mert az ukrán haderő egyszerűen visszavonult. Bár ezt az értékelést több videó is megerősíti, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap hajnalban ismét arról beszélt, hogy nem fogják feladni a várost, mert ezzel megnyitják a Donbaszt az oroszoknak.

Ennek az ellentmondásnak lehetséges okairól itt írtunk:

