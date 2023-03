Felkavaró videó: tornyokban állnak a szétlőtt páncélosok Bahmut határában

Orosz haderő, illetve a Wagner-csoport nagy erőkkel támadja Bahmutot, most úgy néz ki, a város körülbelül 40-50%-át elfoglalták és a keleti részt teljes egészében ellenőrzésük alá vonták.

Az ukrán haderő hivatalosan nem adta fel a várost, viszont az elmúlt napokban számos olyan videót lehetett látni, ahol ukrán katonák vonultak ki a városból. Az ilyen videókon rendre fel-felbukkannak a város körüli súlyos veszteségek, különösen azon az egy utánpótlási útvonalon, melyen még több-kevesebb sikerrel végig tudnak haladni az ukránok.

A legfrissebb ilyen videón (melyen nem látszik, hogy Bahmutba mennek vagy Bahmutból jönnek az ukránok) kifejezetten súlyos veszteségek láthatók: egy komplett ukrán páncélos-alakulatot semmisítettek meg az oroszok. A felvételt többnyire oroszpárti bloggerek keringetik, de egyértelműen ukrán katonák készítették.

Road to Bakhmut the amount of such videos dramatically increased https://t.co/ijOcDvYmaK

Nemrég a város keleti részében is készültek hasonló felvételek, itt a Wagner-csoport harcosai mutatják be az ukrán páncélos-veszteségeket.

: Damaged Ukrainian T-72AV and T-64BV tanks were captured by the Russian Wagner PMC in Eastern Bakhmut, Oblast. #Ukraine