Videó: szabályosan kivégezték az ukránok az orosz BMP-t

A videón jól látszik az, amint a nyílt terepen haladó BMP-t eltalálja egy ukrán tankelhárító rakéta. A mozgásképtelenné vált jármű tornyán lévő kibúvónyílásba ezt követően a videót készítő drón egy gránátot ejt. A második detonáció után a páncélos teljesen kiégett.

: In Oblast, a Russian BMP-1 IFV was taken out of action by a Ukrainian ATGM strike, then finished off with a drone dropped grenade, directly inside the gunner's turret hatch. #Ukraine