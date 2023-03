1958-ban gyártott páncélost visznek ki az oroszok a frontra – Ezzel mégis mit akarnak csinálni?

A napokban derült ki, hogy Oroszország reaktiválja az 1950-es években gyártott BTR-50-es páncélozott katonai járműveit:

A Ukraine Weapons Tracker ma fotót tett közzé az egyik ilyen járműről, amely egy garázsban látható. Az eszköz állítólag a frontra kerül / került, viszont nem láthatók rajta a szokásos orosz hadijelzések (Z, V, stb.), ezek alapján valószínűleg még „dolgoznak vele” az oroszok, mielőtt kiküldik a frontra (felújítják, lefestik, stb.)

