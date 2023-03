Látványos videó: rohamra indultak az ukrán tankok, alaposan megszórták az orosz lövészárkokat

A támadásban néhány szovjet eredetű harckocsi, pár amerikai M113-as páncélozott szállító harcjármű és néhány ukrán gyártmányú BTR-4-es gyalogsági harcjármű vett részt.

A járművek láthatólag jól koordinált módon dolgoznak együtt – egymást fedezve haladnak előre, a harckocsik pedig törik az utat a könnyebben páncélozott járműveknek.

Several Ukrainian tanks, supported by BTR-4 IFV & M113 APCs storm Russian positions.Several Ukrainian tanks, supported by BTR-4 IFV & M113 APCs, storm Russian positions. pic.twitter.com/vl3am6IxaE