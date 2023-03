Hírszerzési jelentés: ez a város lehet az új Bahmut

A jelentés szerint az orosz csapatok az elmúlt három hétben fokozatosan szereztek területeket az ukránok által ellenőrzött Avdijivka Donyeck megyei város fölött, amely közvetlenül északra található az oroszok által megszállt Donyeck várostól.

A műveletet nagyrészt a szakadár Donyecki Népköztársaság 1. hadteste hajtotta végre.

Avdijivka már 2014 óta a donbaszi konfliktus frontvonalán található, a várost mára nagyrészt szétlőtték.

AVDIIVKA AXIS/1515 UTC 19 MAR/ UKR smashed Russian offensive operations against Kamianka, Avdiivka, Vodiane, Pervomaiske. RU losses were considerable. Enemy casualties numbered in the hundreds, with the loss of numerous vehicles and equipment, including 15 tanks and 9 BMPs. pic.twitter.com/c8uO5I5sUg