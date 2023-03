Lehullott a lepel: szupermodern harci lopakodókkal rukkol elő a NATO második legerősebb hadereje 

A Turkish Aircraft Industries (TAI) vasárnap délután mutatta be legújabb fejlesztését, az ANKA-3 MIUS elnevezésű lopakodó pilóta nélküli légi járművét. A most nyilvánosságra hozott információk szerint a drónt nagy hatótávolságú, felderítő-csapásmérő célokra tervezték, többek között az ellenséges légvédelem megsemmisítésére.

Az ANKA-3 sugárhajtóművével és sebességével, nagy hasznos teherbírásával, valamint a radaron szinte láthatatlan felépítésével új fejezetet nyit a drónfejlesztések területén

– mondta Fuat Oktay török alelnök a projektről még 2022 decemberében.

A mostani bejelentés szerint az ANKA-3 már áprilisban megkezdheti a tesztrepüléseket, de részletesebb menetrendet nem tettek közzé a tesztfázisról. A WarZone hozzáteszi, hogy a tesztrepülések egyálalán nem jelentik a fejlesztés lezárását - a teszteredmények alapján tovább finomíthatóak a különböző, az alacsony megfigyelhetőség szempontjából elengedhetetlen alkatrészek.

Az ANKA nem az első olyan harci repülőgép, amelynek fejlesztéséről a törökök lerántották a leplet: a drón vetélytársa a Bayraktar cég által bemutatott Kizilelma drónnak, amely máris a repülési teszteken van.

Ezen felül a TAI ankarai üzemének kifutóján végezte el egy nappal korábban az új Hürjet szuperszonikus, ötödik generációs kiképző- és könnyű harci repülőgép első gurulópróbáit. A tervek szerint ez lesz Törökország első saját gyártású szuperszonikus repülőgépe. A szombati nap folyamán ezen felül gurulópróbán esett át a TF-X is, Törökország első saját fejlesztésű, lopakodó többcélú vadászgépe is.

