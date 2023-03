Ciki videó: nagyon amatőr hibát követtek el az oroszok, csúnya vége lett a folyami átkelésnek

Az MT-LB a Szovjetunió legnagyobb számban gyártott páncélozott szállító harcjárműve, mely bár meglehetősen gyenge páncélzattal van ellátva, a vízben lánctalpaival hajtja meg magát, így teljesen kétéltű.

Azaz kétéltű lenne, ha a vízbe ereszkedés előtt meggyőződünk arról, hogy bezártunk minden olyan kémlelő- és kibúvónyílást, melyen a víz befolyhat. Erről az apróságról a videón szereplő orosz katonák megfeledkeztek.

Don't forget to close the gapwhat is the serious problem with the IQ of Russian soldiers #UkraineRussianWar