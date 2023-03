Friss térkép érkezett: nagyon súlyos a helyzet Bahmutnál, végveszélyben a város

A War Mapper egy aránylag objektív háborús térképeket készítő szakblog, értékelésük szerint az orosz csapatok jelentős előretörést valósítottak meg Bahmut városban és környékén.

Legfrissebb térképük szerint a Wagner csoport zsoldosai már a város délnyugati részében nyomulnak előre, miközben északról ráfordultak a várostól nyugatra található Hromove településre.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut. have advanced along the reservoir north of Khromove. pic.twitter.com/FhEaW898kq