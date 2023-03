Hatalmas robbanás rázta meg a Krímet – Furcsa dolgokat találtak a helyszínen

Ma adott ki egy közleményt az ukrán védelmi minisztérium, mely szerint a Krím-félsziget északi részén fekvő Dzsankojban egy orosz cirkálórakéta-depót semmisítettek meg. Oroszország állítása szerint a dróntámadás során csak civil épületeket ért találat:

Megjelentek az első (egyelőre nem hitelesített) felvételek a támadás helyszínéről: ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy a támadást az ukránok egy kínai gyártmányú Mugin-5-ös robotrepülőgéppel követték el. A drónt kezelő ukránok ráadásul vicces kedvükben voltak: trollfészekkel és más, 2010-es évek elején menő mémekkel ragasztották tele a UAV szárnyait.

Wreckage (the tail part) of what is believed to be a Chinese Mugin-5 UAV that attacked military targets in Dzhankoy last night.Love the troll pic.twitter.com/KrINNRxGos