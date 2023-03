Videó: méterekre zúgott el egymástól az amerikai stratégiai bombázó és egy orosz vadászgép

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint hétfőn az orosz erők radarberendezései két, Oroszország irányába tartó légi célpontot észleltek. Később hozzátették, hogy a két gép az amerikai légierő B-52H, nukleáris robbanófej hordozására is képes stratégiai nehézbombázója volt.

Március 20-án a nyugati katonai körzet légvédelmi erőinek a Balti-tenger felett szolgálatot teljesítő radarberendezései két, az Orosz Föderáció államhatára irányába repülő légi célpontot észleltek

- közölte a minisztérium Telegram-csatornáin.

A minisztérium közleménye szerint orosz oldalról egy Szu-35-ös vadászgép szállt fel, hogy megakadályozza a határsértést. Hozzátették, a bombázók elfogását követően azok eltávolodtak az orosz határtól, ezt követően pedig az orosz vadászgép visszatért a bázisára. Az esetről videó is készült.

A U.S. Air Force B-52H Strategic Bomber was Intercepted by a Russian Su-35 Fighter Aircraft over the Baltic Sea today; according to the Russian MoD the Bomber was approaching Russian Airspace when it were Intercepted and then Escorted until it entered Estonian Airspace. pic.twitter.com/45XW6SjOZx