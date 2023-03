Árulkodó felvételek: csúnya pofonba szaladhattak bele a támadó oroszok Avdijivkánál

A brit védelmi minisztérium, valamint hétfői jelentésében az Institute Study of War amerikai elemzőintézet is megerősítette, hogy az orosz fegyveres erők fokozott tevékenységet folytatnak az elmúlt napokban a Donyeck megyei Avdijivka település térségében. A jelentések szerint az orosz erők szignifikáns eredményeket értek el a térségben, és elérhető közelségbe került az erődítménnyé alakított település bekerítése is.

Az ukrán katonák által feltöltött felvételeken látható, hogy a drónoperátorok éjjel-nappal támadást intéznek az orosz gyalogság sorai ellen, a veszteségek akár a száz főt is meghaladhatják. Az egyik, közösségi médiában megjelent videón több mint 30 mozdulatlan orosz katona látható egy lövészárokban. Ezeket a felvételeket érzékeny mivoltjukból fakadóan nem jelenítjük meg cikkünkben.

A térség azonban nemcsak az orosz gyalogság számára vált halálos csapdává, hanem az orosz páncélosoknak is. Az alábbi felvételen az ukrán 53. dandár által meghiúsított orosz támadás látható, ami során legalább négy orosz harckocsi megsemmisült.

Destruction of Russian tanks that are trying to attack Ukrainian positions, by the 53rd Brigade of Ukraine, Avdiivka. https://t.co/QaqOud2W84