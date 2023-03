Megdöbbentő lista készült Oroszország fegyvereiről - Itt már nyoma sincs a szupermodern haderőnek

Friss listát tett közzé a harctéri veszteségekkel foglalkozó Oryx szakportál, melyen azokat az Oroszország által bevetett fegyvereket gyűjti össze, amelyeknek még jóindulattal is több keresnivalója lenne egy múzeumban, mint az ukrajnai fronton.

A lista „legfrissebb” eleme minden kétséget kizáróan a T-54-es harckocsi. A hét közepén kezdtek el szivárogni a videók arról, hogy Moszkva valószínűleg a fronton is be kívánja vetni a második világháború utáni első komoly számban gyártott tankját.

Itt szerepel továbbá a T-62-es és a T-64-es harckocsi is, ez azonban nem meglepő, a Kreml már a háború elején is bevetette a modernnek éppen nem nevezhető páncélosokat, melyeket egyébként Ukrajna is használ.

Szintén nem okozhat túl nagy meglepetést az 1963-ban bevezetett BM-21 Grad rakéta sorozatvető, valamint a háborúban rendkívül nagy számban alkalmazott BMP-1-es gyalogsági harcjármű, annál kellemetlenebb azonban az 1954-es évjáratú BTR-50-es PSZH megjelenése.

A lista két korelnöke a kézifegyverek közül került ki: a több mint száz éve bevezetett vízhűtéses Maxim nehézgéppuskák (a nehéz itt nem a kalibert, hanem a szállítás módját jelöli), valamint a legendás Moszin-Nagant 1891/30-as forgó tolózáras ismétlőpuskák már a második világháború alatt is távol álltak a csúcstechnológiától.

A listában egyébként több vontatott löveg és terepjáró is szerepel, nevükre kattintva mindegyikről láthatunk olyan képeket, melyek alapján valóban az ukrán front közelében ténykednek.

Címlapkép: egy T-54-es szovjet harckocsi lövegtornya. Forrás: Getty Images