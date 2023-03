Itt vannak az első felvételek a nukleáris szökőárat okozni képes pusztító fegyverről

Portfolio 2023. március 25. 08:43

A Reuters osztotta meg az első képfelvételeket Észak-Korea legújabb fegyveréről, egy tengeralattjáró drónról, amely nukleáris töltet szállítására is alkalmas, és így hatalmas radioaktív szökőárt képes előidézni. A víz alatti drón ezáltal nemcsak elleneséges hajóflották, hanem akár part menti városok, területek elpusztítására is képes. Egy dél-koreai szakértő szerint ez jelentős veszélyforrás a Dél-Koreában, illetve Japánban állomásozó amerikai csapatok számára is.