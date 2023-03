Ledobta a bombát a NATO egyik legerősebb tagja: félelmetes hadsereg épül Oroszország szomszédjában

Bár a második világháborúban Törökország mindvégig semleges maradt, a háborút követő hatalmi játszmákból így sem tudott kimaradni. Sztálin a világháború végeztével hamarosan bejelentkezett a török területekre is: a keleti Kars tartomány visszaadását követelte (1878-1917 között tartozott a cári birodalomhoz), illetve orosz támaszpont létesítését akarta elérni a Földközi- és Fekete-tengert összekötő szorosokban. Sztálin egy védelmi szerződést is felajánlott a török államnak.

Márpedig világos volt, Sztálin ultimátumával nem szállhat egyedül szembe Törökország: keletről a mai Grúzia és Örményország határa mentén mintegy 500 kilométernyi szakaszon közvetlenül határos volt a Szovjetunióval, a Fekete-tengeren pedig Szevasztopol kikötőjében állomásozó orosz flottával nézett farkasszemet. Ráadásul nyugaton határos volt a szovjet-csatlós állam Bulgáriával. Így került képbe az Amerikai Egyesült Államok által vezetett Észak-atlanti Szerződés Szervezete, aminek 1952-ben vált teljes jogú tagjává.

Nemcsak Törökország számára fontos a NATO védelme, hanem Törökország földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan a köztársaság is fontos a NATO számára. Az Észak-Atlanti Szövetség számára ugyanis kiemelt prioritást jelentett, hogy megakadályozza az orosz fekete-tengeri flotta kijutását a Földközi-tengerre. Erre pedig csak Törökország képes, amely fennhatóságot gyakorol a Boszporusz és a Dardanellák fölött is.

A hidegháború alatt az ország a NATO előretolt hadállásaként működött, de a keleti blokk felbomlását követően kialakuló új konfliktusok a Kaukázusban, a Balkánon, a Közel-Keleten, most pedig Ukrajnában rámutattak arra, hogy a török NATO-tagság nem veszített a jelentőségéből.

A Szovjetunió felbomlását követően azonban megváltozott a térség geopolitikai helyzete, Ankara pedig nyitni kezdett az utódállamként megjelenő Oroszország felé is, ami konfrontációkat okozott nyugati szövetségeseivel. Ennek következményeit pedig a török hadiipar is megszenvedte.

A Törökország és a Nyugat közötti kenyértörésre végül 2017-ben került sor: Törökország az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszerek helyett Oroszország Sz-400-as rakétarendszereit vásárolta meg, ami kiváltotta az Egyesült Államok haragját. Nem sokkal később meg is érkezett a bosszú – 2019-ben kikerültek az F-35-ös lopakodó vadászgépek fejlesztési programjából, 2020-ban pedig egyes török vezető tisztviselők is szankciós listára kerültek. Ezzel egyidőben pedig Németország is megtagadta a Leopard páncélosok modernizációját.

2021-ben ugyan jött a hír, hogy Washington végül engedett és lehetőséget biztosít 40 darab F-16-os vadászgép és 80 darab modernizációs csomag megvásárlására, de ennek leszállítására azóta se került sor. Az Egyesült Államok ugyanis továbbra is biztonsági kockázatként értékeli az orosz Sz-400-asok és az amerikai F-16-osok rendszereinek integrálását.

A korábban a nagy mértékben nyugati fegyverekre támaszkodó Törökország ezért egyre inkább a saját fejlesztések irányába fordult. Bár a török hadiipar az elmúlt évtizedben egyre látványos eredményeket (BMC Kirpi és BMC Vuran harcjárművek, Bayraktar drónok) produkált. A MRAP-ek esetén ráadásul a világ élvonalába küzdötte fel magát az ország. A Kirpikből már hat állam is vásárolt saját hadserege számára, de többek között Magyarország is rendelt a török Nurol Makina által gyártott Ejder Yalcin nevű MRAP-jének hazai igényekre konfigurált változatából, amely itthon Gidrán néven kerülnek rendszeresítésre.

Épp ezért különösen feltűnő, hogy Ankara lemaradása két területen továbbra is jelentős: a közepes/általános harckocsik és a harci repülőgépek területén. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azonban úgy tűnik, végre célegyenesbe kerültek.

Törökországnak korábban nem voltak saját fejlesztésű páncélosai. A török szárazföldi erők állományában főként régebbi M60 Patton-ok, Leopard 1A3 és 2A4 páncélosok találhatóak, amelyek egyáltalán nem rendelkeznek a modern harctereken szükséges aktív védelemmel és korszerűsített páncélzattal.

Ankara korábban kérte saját Leopardjai korszerűsítését is, de a németországi politikai ellenállás a Leopard 2-esek civilek (különösen kurdok) elleni alkalmazása miatt megtagadta az együttműködést, még inkább arra sarkalva a török hadiipart, hogy kezdjen el saját utakon járni.

A török média csütörtökön számolt be arról, hogy a 2007-ben indított „Altay” fejlesztési projekt záró akkordjaként a török fegyveres erők egy hónapon belül megkapják az első kettő darab „New Altay” harckocsikat, tesztelésre.

A 65 tonnás harckocsi a saját fejlesztésű rendszereket és a dél-koreai K2 Black Pantherben alkalmazott technológiát is ötvözi. Törökország a hazai gyártás fellendítése érdekében ugyanis többek között megvásárolta a fő fegyverzetként alkalmazott 120 milliméteres CN08-as gyártási licenszét (a harckocsi-ágyú állítólag képes alacsonyan szálló helikopterek eltalálására is), de ezen felül számos alkatrészt és rendszert honosítottak. Bár az első harckocsik még dél-koreai dízelmotorral fognak üzembe állni, a sorozatgyártás során már a hazai BMC-motorok veszik át a jármű mozgatását. A páncélos ezen felül már rendelkezik kompozit és ERA páncélzattal is, szemben hadrendben álló társaival.

A tervek szerint a hadsereg 2024-re fejezi be a teszteket, és 2026-ra futhat fel a páncélos sorozatgyártása. A tervezett éves kapacitás 100 darab harckocsi, amiből mintegy 25-30 darabot szánnak exportra. A tervezett teljes megrendelés mintegy 1000 darabra rúg.

A legújabb török harckocsik tehát nem csak teljes egészében hazai fejlesztésűek lesznek, hanem egyúttal sokkal modernebbek is a jelenlegi török kézen lévő állománynál,

amelyek felújítása a nyugati politikai ellenálláson bukott el.

Törökország légiereje, azon belül is elsősorban harci repülőgépei teljes egészében amerikai gyártmányúak: légiflottája 158 darab elavult F-16C többfunkciós vadászgépből és 48 darab F-4E vadászbombázóból állt. A török hadsereg-fejlesztésnek ezért régóta központi kérdése a vadászgép-flotta modernizációja. Bár az Egyesült Államok által vezetett F-35 lopakodó-program sokáig ígéretesnek tűnt Ankara számára, az orosz légvédelmi rendszerek vásárlásával kikerültek a projektből.

A TAI (Turkish Aerospace Industries) cég által fejlesztett TF-X története 2010-ben kezdődött el. A vadászgépet eredetileg az F-35-ösök kiegészítésére szánták, de a projektből való kizárás hatására megváltoztak az elképzelések, és immáron a külföldi beszállítóktól való függetlenedés vált elsődleges céllá.

A leginkább az F-22-esre hasonlító vadászgép fejlesztése pedig nemrégiben újabb mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy végrehajtották első gurulópróbáit. Bár a rendszer első éles tesztjei már elkezdődtek, Törökország első ötödik generációs vadászgépe valószínűleg csak az évtized végére állhat hadrendbe. A többcélú vadászgép maximális sebessége a kétszeres hangsebesség körül mozog, felfegyverezhető lesz levegő-levegő, levegő-föld rakétákkal és különböző nem irányított bombákkal is.

Heres the footage of Turkiyes own fighter jet TF-X taxiing for the first time successfullyIts been one of the exciting, if not the most exciting, Turkish defence industry projects up to date pic.twitter.com/b5UEn742Tf