Veszélybe kerül Izrael, ezért az igazságügyi reform leállítására szólított fel a védelmi miniszter

Bátor lépést tett szombaton az újabb óriási, legalább 200 ezer fős, tüntetések láttán a védelmi miniszter, mert saját kormányát szólította fel arra, hogy állítsa le az igazságszolgáltatás reformját, ugyanis a védelmi-katonai szervekben súlyos megosztottságot okoz a vita, ami veszélybe sodorja Izrael nemzetbiztonsági érdekeit.

Yoav Gallant izraeli védelmi miniszter szombaton egy rövid televíziós nyilatkozatban többek között azt mondta a Reuters tudósítása szerint, hogy

A mélyülő megosztottság beszivárog a katonai és védelmi intézményekbe - ez pedig egyértelmű, közvetlen és valós veszélyt jelent Izrael biztonságár".

Ezzel arra utalt, hogy számos katonai és védelmi területen dolgozó tisztségviselő is megtagadhatja a szolgálatot, illetve a készülő reformok ellen tüntet, és így ez veszélybe sodorhatja az ország védelmi biztonságát. Gallant felhívása egyébként legalább két Likud párti törvényhozótársától, Yuli Edelsteintől és David Bitantól kapott támogatást, akik szerint a reformokat széles körű egyetértéssel kell végrehajtani.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök éppen most fejezte be londoni látogatását és egyelőre nem világos, hogy a felszólításnak eleget tesz-e, hiszen a jövő hétre is egy újabb igazságügyi reformot el akar fogadtatni a törvényhozásban, amelyben a koalíciós erőknek jókora többsége van.

Gallant felhívása mindenesetre nem maradt észrevétlen, hiszen Itamar Ben-Gvir szélsőjobboldali rendőrminiszter sürgette Netanjahut, hogy rúgja ki Gallantot, aki szerinte engedett az ellenzéki nyomásnak. Yair Lapid ellenzéki vezető méltatta Gallant "bátor lépését", és kijelentette, hogy kész tárgyalni a reformokról, amint a kormány leállítja a törvényhozást.

A védelmi miniszter egyébként támogatja az igazságszolgáltatási rendszer reformját, de azt hangsúlyozza, hogy ez csak széles körű egyetértéssel lehet végrehajtani. A hírügynökség a mai felhívás előzményeként emlékeztetett rá, hogy Gallant korábban aggodalmának adott hangot azok után, hogy sokan megfogadták, hogy nem tesznek eleget a katonai tartalékos szolgálatra való behívásnak, ha a reformok folytatódnak, és emiatt úgy látja, hogy ez gyengítheti a háborús készenlétet és a nemzeti összetartást.

A január 4-én bejelentett igazságügyi átalakítási terv (amely a bírói kinevezések és a bírói függetlenség terén jelentős átalakításokat hozna, illetve Netanjahu politikai túlélését is szolgálná) több hete óriási tüntetéseket és régen nem látott politikai válságot váltott ki Izraelben, amely egyre inkább súlyos gazdasági következményekkel is fenyeget.

Izraeli zászlót tartanak kezükben a jogrend átalakítása ellen tiltakozó tüntetők Tel-Avivban 2023. március 25-én. Az izraeli jogrendszer átalakításának első törvényét a 120 tagú képviselőházban 61 honatya, az alaptörvény elfogadásához szükséges minimális többség támogatta. A törvény célja, hogy megvédje a hivatali felfüggesztéstől a miniszterelnököt.