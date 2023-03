Itt a NATO reakciója Vlagyimir Putyin rendkívüli bejelentésére

Bár Putyin lépése nem volt váratlan, ez Oroszország egyik legmarkánsabb nukleáris jelzése a háború kezdete óta, amelyre

válaszul Ukrajna az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását kérte.

"Oroszországnak a NATO nukleáris megosztására való hivatkozása teljesen félrevezető. A NATO-szövetségesek nemzetközi kötelezettségvállalásaik teljes tiszteletben tartásával járnak el" - mondta a NATO szóvivője a Reutersnek vasárnap e-mailben küldött kommentárjában.

"Oroszország következetesen megszegte fegyverzetellenőrzési kötelezettségeit, legutóbb felfüggesztette részvételét az Új START-szerződésben" – emlékeztetett a meg nem nevezett szóvivő. Hangsúlyozta:

Nem látunk olyan változást Oroszország nukleáris álláspontjában, amely arra késztetne minket, hogy a sajátunkat kiigazítsuk.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legfőbb biztonsági tanácsadója, Olekszij Danyilov szerint Oroszország terve destabilizálná Fehéroroszországot is, amelyet szavai szerint Moszkva "túszul ejtett". Zelenszkij egy másik tanácsadója vasárnap gúnyolódott Putyin tervén, mondván, hogy az orosz vezető "túlságosan kiszámítható". A fehéroroszországi taktikai atomfegyverekről szóló nyilatkozatával elismeri Putyin, hogy fél a vereségtől & csak taktikával tud ijesztgetni - írta Podoljak a Twitteren.

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint

a nukleáris háborúhoz vezető eszkaláció kockázata "továbbra is rendkívül alacsony".

Címlapkép: Getty Images