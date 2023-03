Orosz férfiak tömegeit próbálják a hadseregbe csábítani a legkülönfélébb eszközökkel

Beszámolt az Associated Press arról az Oroszország-szerte zajló toborzókampányról, amelyben önkénteseket keresnek az ukrajnai háborúhoz.

Miközben az ukrajnai harctereken, mint például Bahmutban, tovább dúlnak a harcok, és mindkét fél ellentámadásokra készül, a Kreml háborús gépezetének nagy szüksége van új újoncokra - emlékeztet a hírügynökség a brit The Guardian szerint.

A hirdetésekben az orosz hadsereg készpénzes bónuszokat és csábító juttatásokat ígér. A toborzók hideghívásokat intéznek a megfelelő férfiakhoz, a sorozási irodák egyetemekkel és szociális intézményekkel működnek együtt, hogy diákokat és munkanélkülieket csábítsanak a seregbe.

A 300 000 tartalékos szeptemberi, részleges mozgósításnak nevezett behívása pánikot keltett az egész országban, mivel a legtöbb 65 év alatti férfi hivatalosan a tartalékosok közé tartozik. Tízezrek menekültek el Oroszországból ahelyett, hogy jelentkeztek volna a toborzóállomásokon.

A Kreml tagadja, hogy újabb behívást tervezne az általa "különleges katonai műveletnek" nevezett, immár több mint egy éve tartó ukrajnai hadművelethez. Az amerikai székhelyű Institute for the Study of War nevű agytröszt nemrégiben kiadott jelentése szerint a mostani behívásokkal "elkerülheti egy hivatalos második mozgósítási hullám meghirdetését", miután az első olyan népszerűtlennek bizonyult.

