Felvételek: óriási kráter tátong Moszkvától 220 kilométerre – ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem?

Az incidensben hárman megsérültek, lakóépületekben keletkezett kár, és felvételek szerint hatalmas krátert hozott létre a becsapódás.

Ezen a felvételen látszanak a károk és a becsapódás okozta hatalmas kráter.

Huge explosion happened near Russian Tula, 400 km from UkraineAccording to the Russian telegram channel Baza, the explosion caused a huge crater up to 8 meters deep and up to 15 meters in diameter. Within 500 meters, windows were broken, wounding two. https://t.co/XpFM6tcs3M

Ezen pedig a robbanás hangja hallható.

️Nothing really happening in russia.Just an explosion occurred in the Tula region. Some russian channels saying it might be a drone, others a shell left over from the time of the Second World War exploded ‍️ pic.twitter.com/8M5lYZG2dj