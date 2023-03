Itt a vége: újabb ország szakított Tajvannal és tette le voksát Peking mellett

A tárca közleménye szerint Xiomara Castro elnök elrendelte, hogy tájékoztassák Tajvant a diplomáciai kapcsolatok megszüntetéséről.

A CCTV kínai állami televízió arról számolt be vasárnap, hogy Honduras felvette a diplomáciai kapcsolatokat a Kínai Népköztársasággal, Csin Kang kínai és Eduardo Enrique Reina hondurasi külügyminiszter aláírta az erről szóló megállapodást Pekingben.

Joseph Wu tajvani külügyminiszter röviddel a bejelentés után arról beszélt, hogy a hondurasi kormánynak „mindig is illúziói” voltak Pekinggel kapcsolatban, Peking pedig folyamatosan „csábítgatta” őket.

A hondurasi kormány óriási összegű gazdasági segítséget kért, és összehasonlította a tajvani és a kínai árakat

– jegyezte meg Wu.

Segélyprogramokról sem a kínai, sem a hondurasi sajtóban nem tettek említést.

China and Honduras make it official pic.twitter.com/09zuHIneQP