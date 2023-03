Kormányválsághoz és rendőrségi összecsapásokhoz vezető több százezer fős tüntetések alakultak ki Izraelben

Nehéz helyzetbe került Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és az által vezetett koalíció, miután a védelmi miniszter váratlan elbocsátása miatt vasárnap éjszaka kormányellenes tömegtüntetések robbantak ki. Miközben Izraelben egyre több szektor áll le a tüntetések miatt, a lakosság megmozdulásokkal igyekszik nyomást gyakorolni a kormányra, hogy állítsa le az igazságszolgáltatás átalakítására vonatkozó, éles vitákat kiváltó terveit.

Egy nappal korábban Yoav Gallant védelmi miniszter egy televízióadás során szólította fel a kormányt arra, hogy állítsa le az igazságszolgáltatási rendszer átalakítását. A nyílt kritika hatására Netanjahu bejelentette, meneszti Yoav Gallant védelmi minisztert, aminek következtében vasárnap este tízezrek özönlöttek az utcákra, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a koalíciós kormány intézkedései ellen.

Az információk szerint legalább 700 ezer ember vett részt a tüntetésekben.

CHAOS IN ISRAEL: - Large protest in Israel - 700,000 people are actively protesting (growing). - The IDF have raised their pic.twitter.com/LHAxxe5luG — Global: (Military-Info) March 26, 2023

Az izraeli rendfenntartó erők is összecsaptak a tüntetőkkel, többek között a miniszterelnök, Benjamin Netanjahu házánál és a Tel Aviv-i Ayalon autópályánál is. A rendőrség vízágyút is bevetett a tüntetések szétoszlatására, miközben a tüntetők több helyen is égő máglyákkal torlaszolták el az utakat.

Clashes in the City of Tel Aviv between Protestors and Israeli Police who are trying to disperse Crowds on the Highway. https://t.co/5rbNrQpjjD — OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2023

The Israeli Police are using Water Cannons against Protesters in the Capital of Jerusalem in an attempt to push back the Crowds from the Residence of Prime Minister Netanyahu. pic.twitter.com/pc2z0IhESj — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2023

A törvénymódosítással kapcsolatos parázs viták még az izraeli államfő beavatkozását is kiváltották. A nagyrészt ceremoniális szerepkört betöltő államfő, Isaac Herzog Twitteren közzétett nyilatkozatában felszólította a kormányfőt, azonnal állítsa le a törvényhozási folyamatot.

Izrael népének egysége és a felelősség érdekében felszólítom, hogy azonnal állítsa le a törvényhozási folyamatot

- írta Isaac Herzog elnök a Twitteren.

Netanjahu hétfő reggel tett volna televíziós nyilatkozatot, amelyben a várakozások szerint bejelentette volna az igazságszolgáltatás átalakításáról szóló törvényjavaslat visszavonását. Az izraeli csatornák azonban hétfő reggel közölték, a kormányfő nyilatkozatát elhalasztották, amely tovább erősíti azokat a feltételezéseket, hogy

az összetűzések akár a koalíció felbomlását is magukkal hozhatják.

Összecsapások a parlamentben

Az új igazságügyi reform nagyobb befolyást biztosítana a végrehajtó hatalomnak a legfelsőbb bíróság ítélethozóinak kinevezése felett, továbbá lehetővé tenné a kormány számára, hogy egyszerű parlamenti többséggel felülbírálja a bírósági döntéseket.

A kormány szerint a törvény átalakítására azért van szükség, hogy megfékezzék az ítéleteikkel a politikába beavatkozó bírákat, és megfelelő egyensúlyt teremtsenek a választott kormány és a bírói kar között.

Az új törvényt ellenzők körében a jogi fékek és ellensúlyok lebontását és az izraeli demokrácia veszélyeztetését látják benne.

Nem elhanyagolható tény az sem, hogy a kormányfő ellen jelenleg korrupciós vádak miatt folyik eljárás. A törvényjavaslatot ellenzők körében visszatérő érvelés, hogy Netanjahu az elleni indított eljárás leszerelése érdekében akarja átnyomni a törvényjavaslatot.

Az izraeli törvényhozásban, a Knesszetben is parázs összecsapások zajlottak hétfőn kora reggel. Az ellenzéki képviselők „Szégyen!” kiáltásokkal támadtak a törvényjavaslatot előkészítő bizottság elnökére. Egyes tisztviselők Izrael pusztulását kívánó militáns csoportokhoz hasonlították a mostani törvényjavaslatot.

MP waves the Israeli flag at the Knesset in mass protests against Netanyahus judicial overhaul @KarivGilad — Alissa (Pavia) March 27, 2023

A keményvonalas politikusok, mint Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter azonban továbbra is kitartanak a törvény szükségessége mellett. Ben-Gvir ennek megfelelően felszólította a kormányt a revízió folytatására. A keményvonalasok és a visszakozó kormánytagok közötti egyre elmérgesedő vita törést okozhatott a koalíció működésében is.

Nem szabad leállítani az igazságügyi reformot, és nem szabad behódolni az anarchiának

– írta Twitteren.

Leáll az ország

Az elmúlt hetekben újabb és újabb, kisebb-nagyobb méretű sztrájkok történtek, amelyek a vasárnap esti tömegtüntetésekben csúcsosodtak ki. A hétfői nap során tovább gyűrűzött a válság, miután több ágazatban is megállt az élet Izraelben, ahogy sztrájkolni kezdett a lakosság.

Elsőként az egyetemi tanszékek jelentették be, hogy hétfőn elmaradnak az órák, miután a tanári karok úgy döntöttek, sztrájkba lépnek.

Az ellenállás terjedésével a Histadrut szakszervezet vezetője, Arnon Bar-David általános sztrájkra szólított fel. Az ország legnagyobb szakszervezetének felszólítására ma több üzlet nem nyitott ki, illetve több gyárban nem indult el a termelés.

Ezt követően az orvosi kamara, majd a pedagógusok jelentették be, nem veszik fel a munkájukat. Ezzel a teljes egészségügyi ellátás – leszámítva a halasztást nem tűrő beavatkozásokat – felfüggesztésre került hétfőn, óvodai gyerekfelügyelet pedig kedden nem lesz.

Végül pedig a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren állt le a teljes repülőgép-forgalom, miután a reptéri dolgozók is csatlakoztak a Histadrut felhívásához. A reptér az érkező gépeket továbbra is fogadja, de az indulások felfüggesztésre kerültek.

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency/Getty Images