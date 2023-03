Ragadós a Wagner példája: a Krím ura is saját zsoldoshadsereget verbuvált magának

A magánhadsereg fölállításához az ihletet a Wagner csoport adta, Akszjonov pedig egy olyan parancsnokot kért föl a fegyveresek vezetésére, aki maga is a Wagnernél szolgált Afrikában. Az orosz ellenzéki média szerint Konsztyantin Pikalovról van szó, aki korábban a Wagner egyik parancsnoka volt Madagaszkáron és a Közép-afrikai Köztársaságban.

Sergei Aksyonov, head of Russian-occupied Crimea, has created a new PMC named Convoy that is linked to Prigozhins Wagner by the involvement of Konstantin Pikalov (Mazay) according to reporting by 1/ @istories_media