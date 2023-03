Az ukránok után az oroszoknak is sikerült járhatatlanná tenni a kulcsfontosságú utánpótlási útvonalat

Az ukránok még tavaly tették hónapokra járhatatlanná a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő híd egyik felét, amikor egy teherautóba rejtett bombával a négy sávból kettőt belerobbantottak a tengerbe. A robbanás a párhuzamosan futó vasúti hidat is súlyosan megrongálta.

Az ukrán csapatok után most az oroszoknak is sikerült elzárni a kulcsfontosságú útvonalat, igaz, valószínűleg csak rövid időre: öt Z-SZTSZ Ahmat MRAP ütközött egymásnak, ezek közül négy jármű súlyosan megrongálódott.

The Russian army trashed several of their Z-STS Akhmat MRAPs while driving on the Kerch bridge. 5 vehicles were involved in the accident and 4 have been heavily damaged.Absolutely on brand. #Ukraine