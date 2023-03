Felvételek: az éj leple alatt támadtak a drónok, aztán egyszer csak…

Szerhij Popko, Kijev város katonai közigazgatásának vezetője szerint az oroszok 12 drónnal támadták a fővárost, de mindegyiket megsemmisítették.

Az ukrán vezérkar szerint egész Ukrajna ellen összesen 15 iráni gyártmányú öngyilkos Sahed drónnal intéztek támadást, amelyből 14-et megsemmisített az ukrán légvédelem.

Popko szerint személyi sérülés nem történt. Vitalij Klicsko kijevi polgármester azt írta, egy bolt kapott lángra a becsapódó roncsoktól, de senki nem sérült meg, a tüzet eloltották.

Az éjszakai incidensről készült felvételeken látszik, amint az ukrán légvédelem drónokat semmisít meg.

The moment when the Ukrainian air defense took down an Iranian-made kamikaze drone Shahed over Kyiv regionRussia has launched a massive kamikaze drone attack on Ukrainian cities tonight. https://t.co/rT5ozqivLc