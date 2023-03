Hatalmas győzelmet ünnepel az orosz média – Kiderült mit foglaltak el

A Ria Novosztyi osztotta meg a felvételeket elsőként arról, hogy a Bahmut északi részén található Azom színesfém-feldolgozó üzemet teljes egészében ellenőrzés alá vonta a Wagner-csoport. Bizonyítékként egy két perces videót tettek közzé az üzem bejárásáról.

A kohászati üzem a város északi részén található, annak ipari körzetének szélén (de a közigazgatási határhoz viszonyítva a város belsejében). Az Azom mintegy három kilométerre található a város központjától. A bejelentett előretörés körülbelül 300 métert ölel fel.

Ezen kívül a tegnap felkerült harctéri videók alapján geolokáció segítségével megerősítették, hogy súlyos harcok folynak a Korsuskoho utcánál is. Az út mintegy 3 kilométer hosszú, és a nyugati végpontjában a T0504-es főútba torkollik. Az orosz források nem tudták megerősíteni az egész út elfoglalását, és óvatosan fogalmaznak, mikor azt állítják, ellenőrzés alá vonták annak egy részét.

Wagner forces have secured Korsuskoho Street in southwest Bakhmut. Now theyre only 200 meters south of the T0504 highway supply line. Ukrainian forces are trying their hardest not lose the supply line and are using tanks. Lancet drones would be the most effective way of pic.twitter.com/MApADTiaW1