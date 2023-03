Elismerték az ukránok is az orosz előretörést, fokozódik az orosz-kínai katonai együttműködés – Háborús híreink csütörtökön

Románia tavaly március óta mintegy 150 millió euróval támogatta az ukrajnai menekültek elszállásolását és étkeztetését, de ez a pénz nem a menekültekhez, hanem szállásadóikhoz jutott, a támogatás pedig jelentős drágulást idézett elő az albérletek piacán - írta szerdán a Profit.ro gazdasági portál.

A bukaresti kormány tavaly március 23-án hozott sürgősségi rendeletet a háborús menekülteket befogadó vállalkozásoknak és magánszemélyeknek járó állami támogatásról. Ennek értelmében minden háború elől menekülő (ukrán vagy más állampolgárságú) külföldi után a szállásra napi 50 lejt (3850 forint), az élelmiszerköltségekre pedig napi 20 lejt számolhatnak el menekültenként szállásadóik.

A Romániában csak "50/20-as programként" emlegetett támogatás napi 352 ezer euróba kerül a költségvetésnek, a pénzt pedig a megyei katasztrófavédelemi igazgatóságokon keresztül fizetik ki. A Profit.ro szerint ez nagyon jó üzlet a kiadó lakással, szobával rendelkező magánszemélyek, vagy panziók számára. Ha egy kisebb bukaresti panellakásba a tulajdonos az 50/20-as program keretében egy háromtagú ukrán menekült családot fogad be, akkor havi csaknem ezer eurónyi támogatást kap az államtól, míg albérletként 300-400 eurónál többért nem tudná kiadni.

A lap szerint az is az 50/20-a program mellett szól, hogy ez - elszámolt költségként - adómentes bevétel, míg a kiadott lakás után jövedelemadót kell fizetnie a tulajdonosnak. Több nagyvárosban is valósággal eltűntek emiatt az ingatlanpiacról az olcsó albérletek, a kínálat csökkenése pedig a megmaradt lakásoknál is felverte az albérletek árát. Főleg a Fekete-tenger partján lévő Konstancában és Bukarestben, kisebb mértékben Brassóban, Nagybányán, Nagyszebenben és Jászvásáron torzította el az albérleti piacot az ukrajnai menekültek elszállásolását támogató kormányzati program.

A Profit.ro által közölt adatok szerint a román államnak eddig 750,07 millió lejbe (57,76 milliárd forint) került az 50/20-as program, de változtatni akar rajta. A belügyminisztérium által a hét elején közvitára bocsátott tervezet hatályba lépése esetén már nem a szállásadók költségeit számolnák el, hanem a támogatásra szoruló menekülteknek adnának - a tervek szerint négy hónapig - családonként havi 2000 lejt, amiből maguk fedeznék szállásköltségeiket.

A román határrendészet csütörtöki adatai szerint a menekülthullám (2022. február 10-étől számított) kezdete óta 3 millió 863 ezer ukrán állampolgár érkezett Romániába.

A kormány menekültügyi államtanácsosa januárban azt közölte: 104 ezer ukrán menekült maradt ideiglenes tartózkodási engedéllyel (menedékesként) Romániában, közülük 5000-nek van hivatalosan bejegyzett munkaszerződése.

(MTI)