Furcsa fotók láttak napvilágot – Eltanulták az oroszok Ukrajna egyik legnagyobb trükkjét?

A háború során több olyan felvétel is napvilágot látott, melyen az látható, hogy az Oroszország által tömegesen bevetett Lancet öngyilkos drónok olyan célpontokat támadnak meg, melyek távolról tüzérségi eszközökre és páncélozott járművekre hasonlítanak, de amikor a drón közel ér hozzájuk már látszik, hogy csak egy ügyesen összepakolt ládahalmot igyekeznek megsemmisíteni.

Russian decoys of the Buk and S-300 air defense systems in the lens of the Ukrainian Shark UAV. pic.twitter.com/hp0U8JGBrk