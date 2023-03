Megérkeztek a brit sztárfegyverek Ukrajnába, megindultak az oroszok Szlovjanszk felé - Háborús híreink szerdán

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet keddi jelentésében arról írt, hogy a Wagner zsoldoscsoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin arra használhatja ki a főáramú orosz médiában meglévő befolyását, hogy a 2024-ben esedékes elnökválasztásra Vlagyimir Putyin egyik kihívójaként mutassa be magát.