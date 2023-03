Friss térkép érkezett: így áll most Bahmut ostroma

A War Mapper aránylag objektíven, harctéri felvételek geolokációja alapján követi a frontvonal eseményeit. Orosz bloggerek szerint a Wagner csoport pár napja betört a városközpontba és ostrom alá vonta a városházát, a War Mapper ezt még nem tüntette fel térképén. Szerintük az oroszok továbbra is három utcára találhatók a városközponttól.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.There have been no confirmed changes to control since the last update. pic.twitter.com/9BLt5OFU4H

A térképkészítőt felelősségre vonta néhány kommentelő azért, mert a városközpontba nem húzta be a Wagner állítólagos előretörését. A War Mapper arra hivatkozott, hogy erre továbbra sincs bizonyíték.

Az orosz Rybar térképén kicsit nagyobb terület áll orosz ellenőrzés alatt a városközpont térségében, ugyanakkor a városháza ostroma még szerintük sem kezdődött meg.

New Rybar mapProgress in the city from all sides. If the Ukrainian plan is to hold Bakhmut they better make some drastic moves before the city is fully captured. pic.twitter.com/2TKzEQ3wwZ