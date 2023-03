Történelmi hír: vádat emeltek Donald Trump ellen!

Egy New York-i esküdtszék csütörtökön vádat emelt Donald Trump volt amerikai elnök ellen azért, mert a vád szerint a 2016-os elnökválasztási kampány idején hallgatási pénzt fizethetett egy pornószínésznőnek – közölte két bírósági forrás az Egyesült Államokban a nagy hírszolgáltatók egybehangzó beszámolója szerint. A vádemelést Trump ügyvédje is megerősítette, így ezzel Trump lett az első volt amerikai elnök, aki ellen valaha is vádat emeltek, igaz ő a közleményében rögtön hangsúlyozta ártatlanságát az ügyben.

Egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen tartalommal emeltek vádat Trump ellen, azt várhatóan a napokban jelentik be a New York Times információi szerint. Amint ez megtörténik, akkor Trumpnak majd Manhattanbe kell utaznia ujjlenyomatvételre és egyéb lépések miatt.

Susan Necheles, a Trumpot képviselő ügyvéd azt mondta a sajtónak, hogy előre értesítették a vádemelésről, de nem tudja, hogy Trump mikor fogja teljesíteni az azzal járó következményeket. Egy névtelenséget kérő bűnüldözési forrás szintén megerősítette a vádemelést a Reutersnek.

A vádemelésre azután került sor, hogy az esküdték előtt Trump korábbi személyes ügyvédje, Michael Cohen a minap újra azt állította, hogy Trump titoktartási kifizetéseket irányított Stormy Danielsnek és egy másik nőnek, a volt Playboy-modell Karen McDougalnak, aki szintén azt állította, hogy szexuális kapcsolata volt vele Trumppal. A volt elnök tagadta, hogy bármelyik nővel is viszonya lett volna, igaz szövetségi ügyészek már 2018-ban vizsgálták a Daniels-fizetést, és akkor is azt vallotta Cohen, hogy Trump utasította őt a kifizetések teljesítésére. A kampányfinanszírozási törvény megsértése miatt Cohent akkor 3,5 éves börtönbüntetésre ítélték, de elnöki periódusa alatt akkoriban nem emeltek vádat Trump ellen. Trump 2018-ban kezdetben tagadta, hogy bármit is tudott volna a Danielsnek történt kifizetésről, később azonban elismerte, hogy megtérítette Cohennek a kifizetést, amelyet "egyszerű magánügyletnek" nevezett – emlékeztet a Reuters.

A Trump elleni vádemelés a 2024-es elnökválasztási kampányra is hatással lehet, igaz Trump már jelezte, hogy ha a vádemelés meg is történik, ő akkor is tovább fog kampányolni, hiszen jelenleg ő a legesélyesebb republikánus személy, aki már be is jelentette az indulását. A jelenlegi támogatottsága a Reuters/Ipsos márciusi felmérése szerint 44%-os, mögötte 30%-kal a floridai kormányzó Ron DeSantis áll, igaz egy másik a Reuters/Ipsos azt is kihozta: a republikánusok 44%-a szerint ki kellene szállnia Trumpnak a versenyből, ha vádat emelnek ellene. A volt amerikai elnök ellen a fentin kívül még több ügyben is hatósági vizsgálatok folynak.

