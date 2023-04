Új fegyvereket kaptak Putyin kéksapkás elitkatonái – Elég komoly tűzerőre tettek szert

A VDV korábban nem használta ezt a fegyvertípust, a tűzerő-upgradere vélhetően azért volt szükség, mert a deszantosok fontos szerepet játszanak az ukrajnai háború támadóműveleteiben.

A TOSz-1A egy T-72-es alvázon működő rakéta-sorozatvető rendszer, az orosz „lángszóró” elnevezés arra utal, hogy a fegyverrendszer termobárikus tölteteket használ, melyek a levegőt gyújtják meg, amikor elműködnek, jelentős rombolóerejű robbanásokat generálva.

A TOSz-1-esek átvételéről készült videó alapján a VDV legalább három ilyen fegyverrendszert vehetett át.

VDV has received it's first TOS-1A MRLS ...they weren't in use by the VDV up to now pic.twitter.com/7Y9K0CNn1B