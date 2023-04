Bemondták az oroszok: itt indulhat hamarosan ukrán offenzíva

Az orosz milbloggereken is érezhető a feszültség, ugyanis egyre több irányból lehet azt hallani, hogy már a következő napokban megindulhat az ukrán offenzíva.

az elmúlt hetekben több lehetséges kiindulási pont is megjelölésre került, a Rybar szerint azonban a támadás Zaporizzsja megyében fog megindulni.

️Rybar: The preparation of the Armed Forces of Ukraine for the counteroffensive is being completed. Additional forces are expected to arrive at the Orekhovsky sector. According to some reports, Ukrainian formations may begin the active phase of the offensive in the coming days. pic.twitter.com/VMlU1mzWlk