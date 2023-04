Arra kérte Joe Biden amerikai elnök a magyar és török törvényhozást, hogy hagyják jóvá Svédország NATO-csatlakozási kérelmét - írja a Reuters.

Az amerikai politikus arra kérte hazánkat és a törököket, hogy "késlekedés nélkül" engedjék be Svédországot a NATO-ba, most, hogy Finnország is csatlakozott.

Várom már, hogy üdvözöljem Svédországot is, mint NATO-tag, amilyen gyorsan csak lehet"

- mondta Amerika vezetője.

Finnország ma csatlakozott hivatalosan is a NATO-hoz, miután Törökország és Magyarország hónapokon át dilemmázott a skandináv ország beengedéséről:

Címlapkép: Kevin Dietsch/Getty Images