Tényleg szennyezett gabona ömlik Európára? Nem, de van egy hatalmas probléma

Az orosz-ukrán háború kezdete óta eddig egyetlen dologban sikerült megállapodnia a feleknek: kötöttek egy egyezményt, amely biztosítja, hogy Ukrajna fekete-tengeri kikötőiből gabonát lehessen exportálni a világpiacokra. Ezen egyezményt azonban időről időre meg kell hosszabbítani, legutóbb március közepén került erre sor. Bár ez volt a második hosszabbítás, nagyon úgy tűnik, hogy abban nem tudtak megállapodni a felek, hogy milyen időtartamra legyen ez érvényes. Az ukrán gabona szempontjából középtávon azonban nem csupán a kikötőkhöz való hozzáférés jelent gondot, hanem a háború olyan hatásai, amelyek magukat a termőterületeket érintik.

A fekete-tengeri ukrán gabonaexportot lehetővé tevő megállapodást március második felében, a lejárta előtt sikerült ismét meghosszabbítani; Ukrajna szerint 120 nappal, mivel az eredeti megállapodás legalább ennyit ír elő, Oroszország szerint azonban csak 60 nappal.

A búza és a kukorica ára egyből csökkent, miután megújították a megállapodást, a 120 és a 60 nap közötti eltérés azonban kockázati felárat jelent - mondta Dennis Voznesenski, a Rabobank csoport sydney-i székhelyű mezőgazdasági elemzője a Bloombergnek. Ha csak 60 napig tart a meghosszabbítás, akkor éppen a téli vetés betakarítása előtt jár le az egyezmény Ukrajnában Voznesenski szerint, ami azért fontos, mert ekkor Oroszországnak valószínűleg jobb lenne az alkupozíciója, mivel a világnak szezonális szempontból nagyobb szüksége lesz az ukrán gabonára. Ha 120 napos lenne a meghosszabbítás, az legalább a kezdeti betakarítási időszakot lefedné.

Oroszország ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nebenzja a megállapodás meghosszabbítása előtt kijelentette, hogy az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak és Nagy-Britanniának most két hónapja van arra, hogy mentesítse szankciói alól az orosz agrárszektort. Nebenzja pontosan meghatározta, hogy Moszkva mit szeretne elérni:

az Orosz Mezőgazdasági Bank visszatérését a SWIFT bankrendszerbe,

a mezőgazdasági gépek és alkatrészek Oroszországba történő szállítását,

az orosz hajók és rakományok biztosítását és kikötőbe jutását érintő korlátozások feloldását,

az ukrán fekete-tengeri kikötőkbe orosz ammóniát szállító vezetéket újraindítását,

az orosz műtrágyatársaságok számláinak és pénzügyi tevékenységeinek blokkolásának a feloldását.

Ezeket kiegészítve Vlagyimir Putyin március 20-án úgy nyilatkozott, hogy Moszkva kész térítésmentesen gabonát szállítani afrikai országoknak, ha az ukrán gabonamegállapodás feltételeit az ukránok és a Nyugat nem tartanák be.

António Guterres ENSZ-főtitkár részt is vett egy brüsszeli EU-csúcstalálkozón, aminek keretében igyekeztek megoldásokat keresni az oroszok problémáira, azonban eddig érdemi haladást nem sikerült elérni. Eközben a Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) felszólította az ENSZ-t, hogy érje el a megállapodás 12 hónapos meghosszabbítását, és arra figyelmeztetett, hogy ez lenne szükséges ahhoz, hogy meg lehessen akadályozni az éhezést a leginkább élelmiszerhiányos országokban. Az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) szerint ugyanis

az olyan emberek száma, akik nem jutnak kellő élelemhez a 2021-es év végi 282 millióról tavaly rekordszámú, 345 millióra emelkedett.

Afrika az egyik legsúlyosabban érintett régió, különösen a kelet-afrikai országok, például Szomália és Etiópia néznek szembe a rendkívüli éhezés veszélyével, előbbi gabonájának több mint 90 százalékát Ukrajnából szerzi be.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 05. Segélykiáltás az ENSZ-től: elfogyhat a pénz az éhezők élelmezésére

Hogy áll az ukrán gabona?

Az ukrán Mezőgazdasági Tudományos Akadémia szerint az őszi búza és az árpa, a fő ukrán téli gabonafélék nagy része jó állapotban van, és jó termést hozhat. Ez elég fontos, mivel Ukrajna hagyományosan őszi búzát termeszt, amely az ország teljes búzatermésének mintegy 95%-át teszi ki. A tudósok szerint az őszi vetésű növények alatt a talajban lévő termelő nedvességtartalékok jelentősek maradtak, ami így nem ad okot aggodalomra.

A 2023-as aratásra vetett őszi búza vetésterülete azonban így is mintegy 4,1 millió hektárra csökkent az egy évvel korábbi több mint 6 millió hektárról tavaly február 24-e óta, és a tavaly elvetett őszi búzából is csak 4,9 millió hektárt takarítottak be az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken. Ezáltal Ukrajna búzatermése 2022-ben 20,2 millió tonnára csökkent a 2021-es 32,2 millió tonnáról és ezzel a teljes gabonatermés mintegy 54 millió tonnára esett vissza a 2021-es rekordszintű 86 millió tonnáról. Vannak azonban más problémák is.

A visszafoglalt harkivi régióból vett talajmintákat vizsgáló tudósok megállapították, hogy

a lőszerekből és üzemanyagból származó toxinok, például higany és arzén magas koncentrációja szennyezi a talajt.

A tudósok szerint az ágyúzások felborították a mikroorganizmusok érzékeny ökoszisztémáit is, amelyek a talajban található anyagokat növényi tápanyagokká, például nitrogénné alakítják, és a tankok összenyomták a földet, ami megnehezítette a gyökerek növekedését. Egyes területek annyira aláaknázták és fizikailag annyira átalakították a kráterek és lövészárkok, hogy talán soha nem lehet folytatni rajtuk mezőgazdasági termelést.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 04. Elképesztő, hogy mekkora részét aknázták alá Ukrajnának

A minták és a műholdfelvételek alapján az ukrán Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tudósai úgy becsülik, hogy

a háború miatt eddig legalább 10,5 millió hektár mezőgazdasági területet károsodott Ukrajnában. Ez az országban lévő mezőgazdasági terület negyede,

beleértve az orosz erők által még mindig megszállt területeket is. Talajkutatók, gazdák, gabonavállalatok és elemzők szerint évtizedekbe telik majd, amíg a károkat - beleértve a szennyezést, az aknákat és a tönkrement infrastruktúrát - helyre lehet hozni.

Szvjatoszlav Baljuk, a Talajkutató Intézet igazgatója szerint a háborús károk évente 10-20 millió tonnával, azaz a háború előtti 60-89 millió tonnás termésmennyiséghez képest akár egyharmadával is csökkenthetik Ukrajna potenciális gabonatermését . A talajkárosodás mellett az ukrán gazdáknak számos területen fel nem robbant lövedékekkel, valamint az öntözőcsatornák, gabonasilók és kikötői terminálok pusztulásával is szembe kell nézniük.

A csernozjom, Ukrajna legtermékenyebb földje szenvedett a legtöbbet. Ez más talajoknál gazdagabb tápanyagokban, például humuszban, foszforban és nitrogénben, és akár a terműföld legfelső 1,5 méterét is jelentheti. A Talajkutató Intézet szerint

a megnövekedett toxicitás és a mikroorganizmusok csökkent változatossága például máris 26%-kal csökkentette azt az energiát, amelyet a kukoricamagok a csírázáshoz képesek előállítani, ami alacsonyabb terméshozamot eredményezett.

Az ukrán kormány által létrehozott talajkutatókból álló munkacsoport becslése szerint 15 milliárd dollárba kerülne az összes akna eltávolítása, amelyek Ukrajna területének 26%-át borítják, és Ukrajna talajának korábbi állapotának helyreállítása, és 3 évtől akár több mint 200 évig is eltarthatna. Viszonyításképpen, az ólom felezési ideje például legalább 700 év, és az ilyen mérgek olyan mértékben felhalmozódhatnak az ott termő növényekben, hogy az emberi egészségre is hatással lehet - mondta Naomi Rintoul-Hynes, a Canterbury Christ Church Egyetem talajtudományi és környezetgazdálkodási tanszékének vezető előadója.

A fentieken túlmenően az utakban, vasutakban és más infrastruktúrában keletkezett kár, amelyet a Kijevi Közgazdasági Iskola októberben 35,3 milliárd dollárra becsült is hosszú távú probléma az ukrán mezőgazdasági számára, és a gazdák pénzügyei is rossz állapotban vannak. Dmitrij Szkornyakov, az egyik legnagyobb ukrán mezőgazdasági vállalat, a HarvEast vezérigazgatója szerint sok gazda túlélheti az idei évet, mivel a háborút megelőzően a legjobb év bevételéből él, de előrejelzése szerint akár a fele is súlyos pénzügyi gondokkal fog küzdeni, ha a konfliktus 2024-ig elhúzódik.

A belarusz káliumtartalmú műtrágyák szankcionálása

António Guterres brüsszeli látogatása során nem csak az oroszok, hanem a sokszor kevésbé a fókuszban lévő belaruszok egy kritikus, nemzetközi élelmiszerbiztonságot érintő problémáját is igyekezett kezelni. A belarusz káliumtartalmú műtrágyákra 2021-ben szankciókat vezettek be, miután leszállásra kényszerítettek Minszkben egy Ryanair-járatot, amelynek fedélzetén egy ellenzéki újságíró tartózkodott, és a szankciók további szigorításával a következő évben a kálisó exportja közel 70 százalékkal esett vissza.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 24. Elfogadhatatlan a Ryanair gépének földre kényszerítése, szankciók jöhetnek Fehéroroszországgal szemben

Az EU diplomatái arról tárgyaltak az ENSZ-főtitkárral, hogy a belarusz műtrágya, amelynek a szankciók előtt Minszk második számú exportterméke volt az olaj után, számára is adjanak mentességet. A tárgyalások azonban megrekedtek, részben azért, mert Litvánia ellenez egy ilyen lépést, mivel szerinte ez mentőövet nyújtana Lukasenko rendszerének. Diplomaták szerint is keveset tenne a világszintű élelmezési bizonytalanság enyhítéséért a lépés, és Lengyelország sem szeretné enyhíteni a kivetetett szankciókat. Vilniusi és belarusz ellenzéki aktivisták, sőt ipari elemzők szerint a szankciók enyhítése csak egyetlen vállalatnak kedvezne: az állami tulajdonú Belaruskalinak, amely gyakorlatilag monopóliummal rendelkezik az ország kálisóban gazdag lelőhelyeinek bányászatában.

Az EU eddigi szankciói megbénították ugyan Belarusz exportját, de nem állították le teljesen, mivel míg korábban a kálisó nagy részét vonaton exportálták litvániai kikötőkbe, most ezen lehetőség híján Minszk átirányította exportját, és 2022-ben 3,5 millió tonnát szállít az oroszországi Szentpétervár és Murmanszk kikötőibe, illetve Kínába. Szentpéterváron jelenleg egy olyan terminál bővítése is folyik, amely képes lenne a nagy mennyiségű fehérorosz kálium kezelésére.

Mielőtt 2022 elején visszaesett az export, Fehéroroszország Kanada (21,5 millió tonna) és Oroszország (közel 12 millió tonna) mögött a globális káliumellátás 20 százalékát adta, évente több mint 11,3 millió tonnát exportálva.

Minszk fő vásárlói azonban történelmileg nem az élelmezési szempontból bizonytalan országok voltak;

az élen 2021-ben több mint 35 százalékos részesedéssel olyan mezőgazdasági nagyhatalmak, Brazília és Kína álltak, amelyek mezőgazdasági ipara az állattenyésztésre és a takarmánytermesztésre fókuszál.

Most, hogy a belarusz export háttérbe szorult, Kanada bővíteni kezdte saját bányáit, és 2027-ig évente 4-6 millió tonnával több kálisót tervez kitermelni, ami a szankciók miatt hiányzó kínálat nagy részét fedezné, így nincs azonnali szükség a belarusz kálisóexport újraindítására. Ez hatványozottan igaz, ha figyelembe vesszük, hogy más műtrágyákkal ellentétben a gazdálkodók könnyen elhalaszthatják a kálisó használatát néhány évvel anélkül, hogy jelentős termelési veszteséget szenvednének el.

Mit hoz a jövő?

Kelet-Európa, és egyben Magyarország szempontjából fontos hatása az ukrán gabonaexportnak, hogy a szárazföldön szállított gabona jelentős része, főleg a rosszabb minőségű termés beragadt a régió országaiba, és lenyomta a helyi árakat.

Többször felmerült, hogy már fertőzött lenne ez a gabona, azonban az eddigi vizsgálatok alapján ez a probléma jelenleg nem jellemző.

A világ élelmiszerbiztonsága szempontjából az ukrajnai háború okozta problémák még mindig nem oldódtak meg. Nagy siker, hogy hónapról hónapra eljut az ukrán gabona a világpiacokra, azonban rendszerszinten a háború további elhúzódásával újabb problémák kerülnek elő, amelyek megoldásán már most érdemes gondolkozni. Részben a meleg tél és a földgázárak csökkenésének következtében Európában elérhető maradt a műtrágya, azonban a szegényebb országokban ez nem feltétlenül van így.Az például segítségére lehet a jelenlegi helyzetben az afrikai gazdáknak, hogy a kevésbé intenzív földművelés kevesebb műtrágyát igényel, azonban a kontinens lakosságának a növekedésével minden elmaradt termés számít.

Mindazonáltal már most látszik, hogy mind Oroszország, mind pedig Ukrajna igyekszik a kialakult helyzetet úgy kezelni, hogy nagyobb támogatásra tudjon szert tenni a világban, és főleg Afrikában. Ennek az egyik oka, hogy az itteni államok szavazata a háború kapcsán fontos az ENSZ-ben, és ezekre az eredményekre könnyen lehet hivatkozni, mint a világ véleményére. A megállapodás jelenlegi meghosszabbításával azonban sem az orosz, sem az ukrán fél nem érte el a további céljait: sem a cikk elején említett orosz célok nem teljesültek, sem pedig az ukránok azon kérése, hogy Mikolajiv kikötője is kerüljön az egyezmény hatálya alá.

Eddig nem tűnik úgy, hogy a Nyugat nagyon sokat tenne azért, hogy az oroszok kérése teljesüljön, és kérdés, hogy 60 nap múlva mekkora nyomást tud majd Moszkva gyakorolni a tárgyalások résztvevőire.

Minden bizonnyal hatással lesz az esetleges meghosszabbításra az is, hogy mi történik majd az ukrajnai csatatereken, melyik fél lesz jobb pozícióban.

Címlapkép: Carl Court/Getty Images