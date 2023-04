Taktikát váltottak az oroszok – Háborús híreink hétfőn

Továbbra is a nemzetközi diplomácia fókuszában van az orosz-ukrán háború, vasárnap Ferenc pápa is felszólalt a fegyvernyugvás érdekében, azonban a felek húsvétkor sem hagyták abba a konfliktust. Az oroszok többek között Zaporizzsja ellen indítottak támadást, ahol az atomerőmű a háború kezdete óta veszélyben van, azonban most a hírek szerint egy üzemanyag-raktárat értek a találatok.

Címlapkép: Getty Images