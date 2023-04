Fotók: finn páncélost zsákmányoltak az oroszok, vissza is viszik a frontvonalra

Orosz kézre került egy finn Sisu XA-180 típusú páncélozott szállító harcjármű a donbaszi fronton.

Orosz bloggerek szerint a járművet a „Donyecki Népköztársaság” erői tették hadizsákmánnyá, vissza is viszik a frontra harcolni az ukrán haderő ellen. Erre enged következtetni az, hogy felfújták a járműre a „Z” harctéri azonosítójelet is.

A Sisu XA-180-as abszolút nem nevezhető modern technológiának – egy 1980-as években hadrendbe állított katonai járműről van szó, amely felszereltségét tekintve nem nevezhető ütőképesebbnek az oroszok és ukránok által egyaránt széles körben használt BTR-80-as harcjárműveknél.

Finnország ismeretlen számú XA-180-ast küldött Ukrajnába, még a tavalyi év őszi hónapjai során.

Címlapkép: Sisu XA-180 ukrán szolgálatban. A fotó illusztráció, az orosz zsákmány a cikktörzsben látható. Forrás: Marine Command of Ukraine, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons