Kiszivárogtak a legmerészebb forgatókönyvek: szóba került Putyin lelövése és Moszkva bombázása

A kiszivárgott Pentagon-dokumentumok között az egyik dokumentum részletezte az orosz-ukrán háború lehetséges vadkártyás („wild card”) forgatókönyveit is. A felsorolt lehetséges kimenetek között számon tartották Vlagyimir Putyin orosz elnök megölését, illetve Moszkva bombázását is, illetve ennek valószínűsíthető forgatókönyveit – írta meg a New York Times.