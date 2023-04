Bahmutban a helyzet változatlan

Bahmut ostromában oroszlánrészt vállalnak a magánhadsereg fegyveresei, akiket az orosz reguláris erők, elsősorban légideszantosok segítenek.

Prigozsin mostani kijelentésével az orosz védelmi minisztérium közleményére reagált, melyben azt írták:

A légideszant csapatok támogatást nyújtanak az előrenyomuló rohamcsapatoknak, megakadályozva az ukrán haderő tartalékosainak a városba való átvonulását és az ellenséges egységek visszavonulási lehetőségét. A Wagner rohamegységei folytatják a nagy intenzitású harci műveleteket, hogy kiszorítsák az ellenséget a központi negyedekből.

Az ukrán védelmiminiszter-helyettes, Hanna Maliar szintén csütörtökön azt mondta, az orosz erők egyelőre nem tudták elérni céljukat, a Bahmut fölötti teljes ellenőrzés megszerzését. Hozzátette, a leghevesebb és legsúlyosabb harcok folytatódnak a városért.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt szerint szerdán az oroszok nem értek el megerősített eredményeket Bahmut ostromában.

