Ez fájni fog Moszkvának: Amerikában kötött ki az egyik legmodernebb orosz tank

Először a Redditen jelentek meg fotók az ukrán zsákmányról: egy felhasználó azt állítja, egy Louisiana állambeli teherautó javítóüzem előtt lőtte a képeket az orosz harckocsiról.

A felvétel hitelességét geolokációval még nem erősítették meg, azonban az egyik fotón valóban látható egy sárga furgon, melyen egy louisianai teherautó-kereskedő elérhetőségei láthatók.

T-90 russian tank in Louisiana.(captured and used by Ukrainian Defenders prior to being transferred to the US).Ukraine officially delivered more tanks to the United States than the United States delivered to Ukraine.‍️By @pR13S7