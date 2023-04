Korábban nem látott finn fegyvert fotóztak az ukrán fronton – Mégis, mit keresnek ott?

Finnország saját tüzérségéből szinte minden szovjet eredetű rendszert igyekezett kiiktatni , de egy fegyver mégis kiemelkedik a listából. A finn arzenálban egyetlen olyan vontatott tarack maradt meg, amely nem a NATO-sztenderd 155 milliméteres kalibert használja, hanem a 152 milliméteres szovjet kaliberrel kompatibilis.

Ez pedig a 152K89 elnevezéssel futó, de valójában 2A36 Giatsint-B elnevezésű, szovjet korszakból származó vontatott tarack.

Ebből a típusból a mai napig 24 darabot tart hadrendben Finnország, holott a szükséges lőszerbeszerzés is egyre nehézkesebbé válik.

: The first sighting of a 152K89 (Giatsint-B) 152mm field gun, donated by Finland , in use with the Ukrainian army. The transfer of these artillery pieces hasn't been officially disclosed previously. In total, Finland used a single battalion of 24 of these guns. #Ukraine