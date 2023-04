Tömegek tüntettek Amerika és Izrael ellen Iránban

Iránban több tízezren vonultak fel "Halál Amerikára!", "Halál Izraelre!" jelszavakat skandálva a Jeruzsálem-napon, amelyet a palesztinok melletti kiállás demonstrálására szerveznek meg immár hagyományosan.

Az al-Kudsz napot (al-Kudsz Jeruzsálem arab neve) rendszerint a ramadán böjti hónap utolsó péntekére szervezik meg az 1979-es iszlám forradalom óta, tiltakozásul Kelet-Jeruzsálem 1967-es izraeli annektálása miatt.

Az idei felvonulás teheráni rendezvényén több állami vezető, köztük Ebrahim Raiszi elnök és Mohamed Bagher Ghálibáf, a parlament elnöke is részt vett. Utóbbi szónoklatában arról beszélt, hogy a térség problémáinak gyökere Izrael, és a palesztin fegyveresek azok, akik akadályozzák Izrael terveit.

Az iráni fegyveres erők vezérkara csütörtökön a másnapi eseményhez kapcsolódó közleményében úgy fogalmazott, hogy az Izraellel szembeni külső "iszlám ellenállás", valamint a belföldi tüntetések "megrengetik a cionista rezsim természetét", és "megkezdődött a visszaszámlálás a cionizmus összeomlásáig".

A teheráni tüntetők tíz különböző helyszínről indulva vonultak fel, a megmozdulás a Teheráni Egyetem kampuszán fejeződött be a péntek déli imával. Az állami televízió több vidéki megmozdulásról is jelentkezett, ezeken a résztvevők palesztin zászlókat vagy a libanoni Hezbollah síita mozgalom jelképét tartották a magasba. Egyes helyeken amerikai és izraeli zászlókat is elégettek.

Az iráni elnök ezen a napon első alkalommal fordult videóösszeköttetés útján közvetlenül a Gázai övezet lakóihoz. A palesztin területet irányító, radikális iszlamista Hamász és az Iszlám Dzsihád szélsőséges szervezet több száz tagja nézte és hallgatta Raiszi beszédét Gáza egyik stadionjában.

Az iráni vezető küzdelmük folytatására buzdította a palesztinokat, de kemény hangot ütött meg a másik palesztin területet, Ciszjordániát irányító Palesztin Hatósággal szemben,

amely az utóbbi időben több megbeszélést is tartott az izraeli féllel Jordániában és Egyiptomban a feszültség csökkentése érdekében.

"Az önrendelkezés ügye mára a palesztin harcosok kezében van" - hangoztatta Raiszi. Jahja Szinvar, a Hamász vezetője a gázai rendezvényen elismeréssel szólt arról, hogy szélsőségesek rakétákat lőttek ki izraeli területre Libanon déli részéből, a Gázai övezetből, illetve Szíria felől. Mint mondta, ez válasz volt az izraeli rendőrség akciójára a Templom-hegyen.

Címlapkép: Getty Images